Když blesk Udeří

A je to tady! První představení Divadla NaOko v nové sezóně 2019/2020. A začínáme naší poměrně novou autorskou komedií :)

Dorote Spencerová je ovdovělá anglická lady českého původu, která si však velmi zakládá na svém postavení a majetku. Když se jí rozbije lampička a nemůže si dočíst svou detektivku, pozve si do domu elektrikáře, aby ji opravil. V tu chvíli se však mezi nimi rozjíždí válka, neboť elektrikář Frank Green je povahy naprosto opačné. Jak dopadne jejich boj a co se dozví Dorotin syn Richard od své přítelkyně Jane, to uvidíte v naší autorské komedii ze současné Anglie.

Autor: Jakub Kubík Hudba: Filip Stejskal Režie: Jakub Kubík OBSAZENÍ: lady Dorote Spencerová - Danuš Hájková elektrikář Frank Green - Jakub Nevole Dorotin syn Richard - Honza Lacko jeho přítelkyně Jane - Marie Leitgebová Vstupné: od 100 Kč