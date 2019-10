Adventní prohlídky a koncert na zámku Steknik

Státní zámek Stekník srdečně zve na adventní koncert v zámecké kapli Navštívení Panny Marie, který se koná v sobotu 14.12. 2019.

Vánoční atmosféru nám toho dne zpříjemní prohlídky svátečně vyzdobeným zámkem, na hlavním prohlídkovém okruhu. Sobotní odpoledne završí koncert v zámecké kapli Navštívení Panny Marie. Prohlídky interiérů začínají vždy v celou hodinu od 10 do 16 hodin. Koncert v zámecké kapli začíná od 17.30–18.30 hodin.

POZOR, VSTUPENKY NA REZERVACI !

Upozorňujeme, že kapacita zámecké kaple je maximálně 80 míst k sezení, z toho důvodu doporučujeme včasnou rezervaci na tel. 778 486 747, nebo na e-mailu: steknik@npu.cz

Vstupné na prohlídku: 130 Kč dospělí / 90 Kč snížené senioři, děti od šesti do patnácti / 20 Kč děti od tří do šesti let

Vstupné na koncert jednotné: 170 Kč/osoba