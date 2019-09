Jan Dinga – Návrat

Výběr z obrazové tvorby malíře a výtvarného pedagoga, který vystudoval v první polovině 70. let na ústecké katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty. Do Ústí se vrací jako do místa spojeného se vzpomínkami na dobu studií a na svého učitele malíře Miroslava Proška. Jeho zralá tvorba je oslavou kosmických sil v kontrastu s elementárními přírodními reáliemi, jako jsou kapky rosy, krystaly, lastury a kameny.