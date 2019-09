EXIT 2019 / Výstava finalistů

Výstava představuje díla finalistů Ceny EXIT 2019.

Cena EXIT je soutěž pro studenty českých a slovenských vysokých uměleckých škol vyhlašovaná Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Tato soutěž má charakter bienále, jeho první ročník se uskutečnil v roce 2003. Hlavní ambicí Ceny EXIT je spoluvytvářet aktivní a konkurenční prostředí na akademické půdě vysokých uměleckých škol, motivovat studenty k realizacím vlastních výtvarných projektů. Finálním záměrem Ceny EXIT je možnost realizace projektů finalistů v prestižní výstavní instituci. Dalším motivačním aspektem soutěže je udělení stipendia pro vítěze ve výši 30 000 Kč a možnost samostatné výstavy vítěze v Galerii G99 při Domu umění města Brna.

Cena EXIT je koncipována jako otevřená soutěž, do níž se hlásí studenti programů Výtvarná umění s projekty, které jsou již zrealizované anebo zatím existují pouze ve formě vizuálního konceptu. Do hodnotících parametrů se tak často dostává vnitřní myšlenková koherence díla, jeho komunikační a socializační kvality a v neposlední řadě i způsob, jak autor/ka dokáže přizpůsobit svůj návrh reálným materiálním, prostorovým, finančním nebo technickým podmínkám. Přihlášené projekty hodnotí odborná komise složená ze zástupců českých a slovenských vysokých uměleckých škol, kurátorů, umělců a teoretiků, která zasedá ve dvou termínech. V prvním kole vybírá z přihlášených projektů zpravidla šest až devět finalistů – ti projekty realizují v rámci společné výstavy. Vítěz soutěže je zvolen při druhém zasedání komise přímo v rámci výstavy v Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem. Předmětem soutěže se tak nestává pouze teoretický koncept díla, ale především jeho finální realizace, která by měla dostát vlastní autorské myšlence. Soutěž je otevřená všem formám, strategiím a médiím současného vizuálního umění (klasická výtvarná média, prostorová tvorba, performativní akční tvorba, nová média, fotografie atd.). V rámci závěrečné výstavy se musí finalisté vyrovnat s konkrétním galerijním prostorem, musí komunikovat navzájem a spolupracovat. Takto nastavené podmínky soutěže zdůrazňují tvůrčí dialog a otevřenost vůči novým přístupům k umělecké produkci. Vytváří se tak dynamická a různorodá platforma kontinuálně informující o aktuálních tendencích, bezprostředním pedagogickém působení a prioritách na českých a slovenských vysokých uměleckých školách.

Vystavující: Adrian Altman (AVU Praha), Nela Britaňáková (UMPRUM Praha), Jakub Černý (FU OU Ostrava), Martin Hrvol (VŠVU Bratislava), Šimon Chovan (VŠVU Bratislava), Marína Abramovič Po Sebe Neupratuje (VŠVU Bratislava), Žaneta Reková (UMPRUM Praha), Denisa Slavkovská (VŠVU Bratislava), Karim Tarakji & Štěpán Kovář (FUD UJEP Ústí nad Labem)