VI. Letem světem

Zkrácená prohlídka vhodná zejména pro rodiny s malými dětmi prochází nejzajímavější části zámku. Poskytuje vstup do hlavního zámeckého sálu a Casanovského křídla.

Prohlídkový okruh Letem světem poskytuje vstup do nejzajímavějších částí zámku. V rámci prohlídky tak jako první nahlédnete do hlavního zámeckého sálu s Valdštejnskou rodovou galerií, kde si budete moci udělat základní obraz o historii zámku, spjaté zejména se šlechtickým rodem Valdštejnů. Druhou částí prohlídky je Casanovské křídlo, v němž navštívíte především byt světoznámého svůdníka a dobrodruha Giacoma Casanovy. Kromě toho si také prohlédnete například zámeckou knihovnu, jelikož i ta byla nedílnou součástí Casanovova života na Duchcově.

Otevřeno je od června do srpna od úterý do neděle 10:00 - 17:00 hodin, v září od úterý do neděle 10:00 - 16:00 hodin a v říjnu o víkendech 10:00 - 15:00 hodin.

Foto: Andrea Morkusová