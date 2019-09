V. Okouzleni antikou

ydejte se s námi na cestu za poznáním antického světa. Objevíte svět antických památek, seznámíte se s bohy a hrdiny antických bájí. Z barokní zahrady duchcovského zámku zavítáte přímo do země Vulkána a působivých krajin, které ovlivnily evropskou civilizaci a kulturu.

Seznamte se s příběhy z řecké mytologie a kulturou starověku, nechte se okouzlit antikou! V autentickém prostředí osmi zámeckých sálů na zámku Duchcov je instalováno téměř 150 historických odlitků slavných i méně známých antických uměleckých děl.

V sále divadelní scény jsou připomenuty antické inspirace v zámeckém divadle, včetně rekonstrukcí dvou barokních divadelních kostýmů a divadelních rekvizit.

Dozvíte se také o fenoménu Grand Tour – kavalírských cestách šlechty na jih Evropy spojených s objevováním památek antického starověku, sběratelství antických památek a v neposlední řadě o snoubení antických vlivů s architekturou a výzdobou barokních šlechtických sídel.

Expozice Okouzleni antikou nemá na našich hradech a zámcích obdobu, svým myšlenkovým bohatstvím a nápaditým výtvarným zpracováním napovídá, že se jedná o výjimečný výstavní projekt, ve kterém se originálním způsobem prolíná svět antiky a svět barokního zámku. A tyto dva propletené světy mohou vzájemně okouzlit i vás. Vstup do expozice je bezbariérový a možný bez průvodce.

Okruh je otevřen v květnu a září od úterý do neděle v čase 10:00 - 16:00, v červnu - srpnu od úterý do neděle v čase 10:00 - 17:00, v březnu a dubnu o víkendech od 10:00 do 16:00 a v říjnu o víkendech od 10:00 do 15:00 hodin.

Foto: Gabriela Čapková, archiv NPÚ