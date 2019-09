IV. Reinerova freska a proměny zámeckého areálu

Prohlídková trasa prezentuje různé podoby zámecké zahrady, význam a likvidaci barokního špitálu a osudy přenesené Reinerovy fresky ze špitálního kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Speciální prohlídkový okruh připomíná valdštejnský barokní špitál v zámecké zahradě, jenž byl v roce 1958 zbytečně vyhozen do povětří z důvodu zamýšlené povrchové těžby uhlí. Reinerova freska byla na počátku 80. let minulého století osazena do novostavby železobetonového pavilonu v zámeckém parku.

Okruh je otevřen od 1. května do 30. září od úterý do neděle v čase 10:00 - 16:00, v březnu a dubnu o víkendech od 10:00 do 16:00 a v říjnu o víkendech od 10:00 do 15:00 hodin.

Foto: Andrea Morkusová