II. Casanova na zámku

Stálá prohlídková trasa mapuje sběratelské aktivity původních majitelů z rodu Valdštejnů v šesti místnostech severního křídla zámku, kde sídlí obnovené zámecké muzeum. Druhou částí prohlídkové trasy je Biliárové křídlo, ve kterém se dozvíte mnoho zajímavostí ze života na zámku z období pobytu Giacoma Casanovy.

Slavný svůdník, dobrodruh a světoběžník zde měl svůj služební byt coby společník a knihovník hraběte Josefa Karla Emanuela z Valdštejna, zakladatele zmiňovaného zámeckého muzea.

Okruh je otevřen v květnu a září od úterý do neděle v čase 10:00 - 16:00, v červnu - srpnu od úterý do neděle v čase 10:00 - 17:00, v březnu a dubnu o víkendech od 10:00 do 16:00 a v říjnu o víkendech od 10:00 do 15:00 hodin.

Foto: Andrea Morkusová