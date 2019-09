I. Valdštejnská prohlídka

Stálá prohlídková trasa představuje sběratelské a mecenášské aktivity původních majitelů z rodu Valdštejnů.

Součástí této trasy je slavnostní schodiště, Valdštejnský sál s rodovou galerií předků a místnosti obnovené zámecké obrazárny, ve kterých můžete obdivovat restaurované prostory se skvosty valdštejnské obrazové sbírky.

Expozice je instalována v šesti místnostech prvního patra hlavní zámecké budovy a zahrnuje 131 obrazů a 8 dřevořezeb, přičemž jeden sál je věnován obrazům a sochám z období pozdní gotiky a renesance, další pak baroku 17. a 18. století. V instalaci nechybí díla manýristických mistrů Bartholomea Sprangera, Karla van Mandera, či mistrů českého barokního umění, mezi nimiž vynikají olejomalby Václava Vavřince Reinera, Jana Kryštofa Lišky, Petra Brandla a okruhu Karla Škréty. Nejpozoruhodnějším obrazem duchcovské obrazové sbírky je Sprangerova olejomalba Adonis a Venuše, která byla původně součástí obrazové sbírky císaře Rudolfa II. na Pražském hradě. Vstup do expozice je možný pouze s průvodcem.

Okruh je otevřen v květnu a září od úterý do neděle v čase 10:00 - 16:00, v červnu - srpnu od úterý do neděle v čase 10:00 - 17:00, v březnu a dubnu o víkendech od 10:00 do 16:00 a v říjnu o víkendech od 10:00 do 15:00 hodin.

Foto: Andrea Morkusová