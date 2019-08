Pavel Rajdl / Obrazy, keramika

Výstava představuje obrazy a keramiku Pavla Rajdla. Expozice potrvá do 22. září 2019.

V srpnu máte možnost prohlédnout si díla Pavla Rajdla každý den od 10 do 18 hodin. Nezapomeňte, že v září se otevírací doba mění následovně:

PO zavřeno

ÚT - PÁ od 13 do 18 hodin

SO - NE od 10 do 18 hodin