Nenechte si ujít II. symbolické propojení Moldavské a Freiberské dráhy

v rámci Dnů evropského dědictví



PROGRAM:

Moldava 10:00–18:00

Setkání na kolejích – hudebně-zábavní program před moldavským nádražím

Rechenberg-Bienenmühle: 10:00–17:30

Česko-německý hudební festival na podporu propojení tratí Nabídka řemeslných výrobků. Stánky s občerstvením - oblíbené saské i české speciality.

Fláje: 9:00-16:00

Den otevřených dveří na přehradě Fláje

Rauschenbach: 9:00–16:00

Den otevřených dveří na přehradě Rauschenbach

Pro cestující s platnou vlakovou jízdenkou zajištěno bezplatné autobusové spojení od moldavského nádraží do Rechenbergu nebo na Fláje a zpět.

Mezi Flájemi, Rauschenbachem a Rechenbergem bude probíhat bezplatná kyvadlová doprava.



Důležité informace

Jízdenky na zvláštní historický vlak lze zakoupit od 1. 8. 2019 v pokladnách ČD na nádraží Teplice, Most a Litvínov. Pro historický vlak neplatí jízdné ČD. Jednotná cena tam a zpět: dospělí 200,- Kč; děti 150,- Kč. Nelze uplatnit slevy. Bezplatnou přepravu dětských kočárků a jízdních kol historickým vlakem je třeba včas rezervovat prostřednictvím e-mailu: moldavska-draha@krusnohori.cz. Rezervace budou zpětně potvrzeny do vyčerpání kapacity služebního vozu.

Jízdní řád