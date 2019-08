Milí přátelé,

I když to možná chvilku vypadalo, že se něco možná nepovedlo, ujišťujeme vás, že „Zámecká svíčková“ letos opravdu BUDE. Původně jsme si sice mysleli, že po tolika opakováních by to chtělo něco nového, ale vaše ohlasy a dotazy nás přesvědčily, že některé tradice se zkrátka a dobře vyplatí zachovat…

Srdečně všechny zveme v sobotu 07.09.2019 od cca 13 hodin na Zámek Červený Hrádek. Máme pro vás vedle obvyklé Svíčkové připraveno i další občerstvení, divadlo pro děti i doprovodný hudební program.

V případě, že má kdokoliv z vás chuť a zájem registrovat svoji vlastní svíčkovou do soutěže, přihlašte se prosím v termínu do 31.08.2019 na e-mail: fazekasova@zamek-jirkov.cz a následně obdržíte podrobné pokyny ohledně vlastní soutěže.

A pozor – tentokrát chceme hodnotící porotu otevřít i pro diváky, takže se určitě vyplatí přijít na akci včas!

Sledujte naše stránky a FB – budeme přidávat doplňující informace k akci…

Přijďte se k nám pobavit – rádi vás uvidíme…

Tým realizátorů akce