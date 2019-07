Rockový Nářez 2019

Hudební festival s názvem Rockový Nářez konaný již po 9. před místní restaurací Sokolovna v Košťanech u Teplic. Na letošním ročníku vystoupí 8 kapel různého žánru od rocku po crossover metal. Stanování povoleno cca 100 metrů od konání akce na bývalém fotbalovém hřišti. Nebo je možnost ubytování v kempu Barbora cca 2 kilometry od Košťan.

V roce 2015 jsme zavedli z festivalu autobusovou dopravu, která se náramně osvědčila a, proto nadále budeme v této tradici pokračovat. Poslední autobusy pojedou ve 2:00 hodin. Jízdné je zcela zdarma. Do 15 let je vstup zdarma!!! Pro uplatnění slevy je nutné prokázat se platným průkazem (tramvajenka, průkazka na autobus, OP rodiče) Osobám do 15 let věku bude vstup do areálu povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let.