STŘEDOHORSKÝ SPECIÁL - poznávací běh/chůze- Dynamický pohyb. Objevování krajiny. Radost. A teď podrobněji:) Poznávací běh/chůze - první ze série aktivit, které Ti pomohou posílit prožitek z přítomného okamžiku, poznat blíže krajinu a nalézt balanc mezi tělesnou, duševní a duchovní stránkou.

Potkáme se v pátek na večeři, seznámíme se a dopřejeme si brzké ulehnutí. Sobotu začneme ranní mikro makro meditací-rozjímáním, které nám odstartuje netradiční - odpočinkový víkend pro náročné :) Dopoledne bude pokračovat povídáním s Matějem Šulcem. Lektor pohybu, milovník ranního otužování a hlavně - člověk s klouby a svaly na správném místě. Matěj nám předá užitečná moudra, která se nám budou hodit jak v průběhu samotného běhu, tak při regeneraci těla po výkonu. Hřeb dne příjde odpoledne, kdy se rozběhneme směrem Zubrnice, Muzeum v přírodě. Tam nahlédneme pod střechu komplexu vodního mlýna, na moment se zabydlíme ve skanzenu a navštívíme jedinou funkční sušárnu ovoce v Českém středohoří.

Možná bude i ochutnávka lokálních křížal ze zdejší sušárny! Dojmy z prohlídky skanzenu zintenzivníme pokračujícím během/chůzí na Bukovou horu. Cesta stoupajícími, malebnými kopečky nás čeká výživná, ale o to radostnější budou okamžiky na vrcholu HORY. A to ani nemluvím o božím seběhu, který završí náš den :). Neděli začneme mikro makro meditací-rozjímáním. Budeme pokračovat živlovým dýcháním. Posnídáme. Podělíme se o své dojmy a odebereme se každý ke svým domovům, objevovat další cesty zvelebování sama sebe a prostoru kolem nás. Celý výlet bude provázen výkladem o místech, která navštívíme. Kdy: 02. - 04.srpna 2019, začátek v pátek v 19:00 Kde: Leština, Malé Březno, Ústí nad Labem Kdo: průvodce krajem budu já - Saša Vepryková, @sasaveprykova průvodce pohybovým aparátem - Matěj Šulc, http://www.matejsulc.cz/, @matejsulc.cz Cena: 1700 Kč Počet účastníků: 10 Kdo se může zúčastnit: každý, kdo má odhodlání užít si 14 km kochacího běhu a poznat neobyčejnou krásu zdejších zákoutí S sebou: to, v čem běháte, zásoby vody na výlet dle vlastních potřeb, pohodlné oblečení na cvičení před ranní meditací, cokoliv, o co se s námi budete chtít podělit (vlastní čaj, osivo, hudební nástroje, zážitky) Ubytování: v ceně, spaní ve dvou místnostech (postele a matrace, spacáky nejsou nutné)* Strava: v ceně, snídaně, obědy a večeře, během celého setkání - vegetariánská strava, ** Kontakt: +420731107591, přihlašovat se můžete na emailu: hloh.org@gmail.com * pokud si někdo přeje mít pokoj sám pro sebe, můžeme rezervovat pokoj v nedalekém skanzenu, je třeba nahlásit předem ** pokud někdo máte nějaká zdravotní omezení či specifické požadavky ke stravě, prosím, dejte mi vědět hned při přihlášení Těšíme se! :)