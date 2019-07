Zveme Vás na oblíbené Osecké slavnosti, které se tentokrát konají 17. a 18. srpna. V sobotu začínáme v 9:30 slavnostním průvodem od budovy základní školy v Hrdlovské ulici. Od 10:00 do 18:00 Vám bude k dispozici historický řemeslný trh na nádvoří kláštera s bohatým programem pro děti i dospělé. Pokud Vás zajímají spíše koncerty, od 19:30 vás zveme do konventního sálu cisterciáckého kláštera na závěrečný koncert Letního orchestru mladých a samozřejmě také na náměstí, kde postupně vystoupí Malé Divy, Marry B a Robbie Williams Revival Brno. Po celý den bude k poslechu hrát kapela Regius Band. Ve 22:00 zakončíme první den ohňostrojem. V neděli otevíráme tržiště v 9:00. Nenechte si ujít poutní mši v kostele sv. Petra a Pavla od 10:00. Tržiště bude otevřené po celý den až do 17:00. Po oba dny budete moci navštívit hned řadu galerií: Open air gallery pana Ing. Jana Matějáka, Open air gallery pana Pavla Michalici, tradiční výstavu bonsají členů Bonsaj klubu Libochovice v zahradě Panského domu, výstavu skla a vitráží v ITC Osek, výstavu velkého modelového kolejiště a modelů železničních vozidel v tělocvičně DDM Osek, železniční expozici na nádraží Osek město, výstavu vojenských historických vozidel na Lukách a okresní výstavu chovatelů s tombolou v zahradním areálu výstaviště Českého svazu chovatelů. Nedílnou součástí jsou samozřejmě kolotoče, houpačky, občerstvení a jarmareční trhy přístupné po oba dny na pouťovém prostranství na hlavní silnici od náměstí a na silnici od kláštera k Domu dětí a mládeže Osek. Vstup je zdarma.