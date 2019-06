Den na Šibeníku

Zveme všechny srdečně na slavnostní otevření FUNPARKu, čili lanového centra a rozhledny na Šibeníku. Je připraven zajímavý program rozprostřený do celého parku. Samotný Funpark bude otevřen od 10 do 19 hodin, vstup 50 Kč. Sekci moderuje Nela Kailová, mladá zpěvačka a seriálová herečka z Mostu.

Na workoutovém hřišti bude probíhat strongman show, čili ukázky nejnáročnějších silových disciplín na světě. Moderuje mistr světa Vladimír Jeřábek. Své umění předvedou také dnes tolik moderní parkouristé.

Skatepark a jeho okolí bude zasvěcen skateboardům a horským kolům. K dispozici bude půjčovna elektrokol.

Vše doplní stezka Střediska volného času plná soutěží, dále skákací atrakce, projížďky na koních a další.

Vezměte své ratolesti a přijďte se podívat, vypadá to více než dobře! Neseďte doma a přijďte si s námi užít parádní odpoledne se svými dětmi. Stojí to za to a my se zde s vámi rádi potkáme.