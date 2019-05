OLDstars on the ROUD 2019

Existuje láska? Existuje divadlo! Existuje divadlo o lásce? #ROUD19 Studentská umělecká skupina OLDstars míří do Roudnice nad Labem s již šestým ročníkem benefičního divadelního festivalu OLDstars on the ROUD! Postavy a inscenace ožijí nejen v rozlehlém areálu bývalého augustiniánského kláštera v Roudnici nad Labem, ale i ve veřejném prostoru města. Festival se už tradičně odehraje druhý červencový víkend a výtěžek z něj bude poukázán klášteru na podporu jeho aktivit.

Festival proběhne pod záštitou náměstka hejtmana Ústeckého kraje Mgr. Bc. Petra Šmída, starosty města Roudnice nad Labem Ing. Františka Padělka, starostky Vědomic Jany Salcmanové a děkanky Divadelní fakulty AMU Mgr. MgA. Doubravky Svobodové.