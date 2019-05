Mileniálové - přednáška Mgr. Barbory Řebíkové, Ph.D.

Srdečně vás zveme na přednášku Mgr. Barbory Řebíkové, Ph.D. s názvem - "Mileniálové. Proti roli bezmocné součástky⁣." Událost je zdarma a registrace na ni není nutná. ⁣ ⁣⁣ „Nikdo se nikdy nevyvíjí a neuvědomuje někde ve vzduchoprázdnu, mimo všechny doby a systémy. Doba, v níž člověk vyrůstá a zraje, ovlivňuje vždycky jeho myšlení.“ ⁣⁣ - Radka Denemarková, Hodiny z olova⁣⁣ ⁣⁣ Důležité je, jakým způsobem se člověk nechá ovlivnit. Zda dobrým či špatným.

Co na sebe z doby, v níž vyrůstá, nechá působit, a co ne. Čemu naslouchá a čemu se vyhýbá. Každá doba je v něčem jiná, nová a v něčem stejná jako ty předchozí. Každá doba klade na člověka nějaké nároky, staví ho před úkoly a vyžaduje rozhodnutí. Jaké nároky klade dnešní svět na mileniály? Jak lze dnešní svět charakterizovat, co je pro něj zásadní a před jaké úkoly staví nejen mileniály, ale celé lidstvo? A jak lze charakterizovat mileniály? Kdo jsou a co je charakteristické a zásadní pro ně? ⁣⁣ Přednáška, která se pokusí všechny uvedené otázky zformulovat coby otázky filosofické, vřadí je do kontextu širších etických, bioetických, ekologických a sociologických souvislostí, a spolu s Vámi se na ně pokusí nalézt odpověď. ⁣⁣

Mgr. Barbora Řebíková, Ph.D. působí na Katedře politologie a filosofie Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a v Ústavu etiky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, kde vede semináře o filosofickém myšlení a etice a také semináře soustřeďující se na témata aktuální lékařské etiky. V současnosti se věnuje též estetice a filosofii umění.