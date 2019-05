Workshop pro děti inspirovaný tvorbou umělce Šimona Kadlčáka

Přijďte si s dětmi vyrobit originální hlavičky. Kreativitě se meze nekladou!⁣ ⁣ Workshop má omezenou kapacitu 15 lidí, prosíme, abyste si místa včas rezervovali a to buď na mailu: kuratori18@gmail.com nebo přes Facebook Galerie Emila Filly.⁣ Vstup je zdarma. ⁣ Šimon Kadlčák (*1990) je absolventem Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně.

Ve svých dílech kombinuje médium malby a kresby a přetváří je do digitální grafiky a videí, ze kterých vznikají rozsáhlejší instalace. Coby zároveň kurátor i kritik si je vědom toho, že současnou abstraktní malbu lze různě modifikovat, a proto ji hlouběji zkoumá pomocí povrchových struktur a reliéfních pláten. Nejčastěji pracuje s popkulturními symboly, které zasazuje do kontextu politiky a rave subkultury.⁣⁣⁣ ⁣ Na výstavě A co nám zbývá teď? v Galerii Emila Filly si můžete prohlédnout jeho instalaci s názvem O čem sním, když náhodou spím, která reflektuje uvažování o fenoménech v politických, sociálních i environmentálních kontextech. ⁣