Pavel Brycz

Literární večer Večerem provede Radek Fridrich. V novele "Mé ztracené město" se autor vrací do uliček a kulis svého dětství a dospívání, vrací se do města Mostu, které mizí v dírách hnědouhelných dolů, které halí dusivé smogové mlhy, naleptávají kyselé deště, a které škrtí změť potrubí chemických závodů… Příběh je sice fikce, ale drobné nitky skutečných událostí mu dodávají na téměř mrazivé autentičnosti.

Spolu s hrdinou budete svědky likvidace kdysi nádherného královského města na úpatí Krušných hor, ale také likvidace jeho mladicky naivních představ, postojů a lásek. Filmové kulisy se mění ve skutečný svět a naopak. Vejděte spolu s ním do ulic polorozbořeného města, vstupte do kulis autorova mládí, a zkuste pochopit, co on, nebo hrdina knihy, anebo možná i vy ztrácíte a získáváte právě v tomto období.