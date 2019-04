I letos se můžete zapojit do již 7. ročníku květové výzvy Do práce na kole a zlepšit nejen svoji fyzickou kondici a náladu, ale také přispět k čistšímu ovzduší a celkové příjemnějšímu a bezpečnějšímu městu. Do práce můžete jezdit nejen na kole, ale také běhat, chodit, jezdit na koloběžce, kolečkových bruslích nebo na skateboardu. V rámci výzvy můžete soutěžit v několika kategoriích, které budou zaměřené například na výkonnost jednotlivců nebo na pravidelnost týmů. Pro účastníky soutěže budou jako každý rok připraveny také zajímavé ceny a akce na triko.

Zaregistrovat do soutěže se můžete již teď na www.dopracenakole.cz. S registrací neváhejte! Pokud se registrujete do konce března, získáte nejvýhodnější startovné.