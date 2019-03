Pozvaní hosté: Jan Bíba (FF UK Praha), Daniel Kroupa (FF UJEP Ústí n. L.), Jan Kysela (PRF UK Praha), Jan Wintr (PRF UK Praha) Moderuje: Filip Karfík (Université de Fribourg) Veřejná diskuze k otázce „Přímá versus zastupitelská demokracie?“ O přímé demokracii, či její hlavní formě - referendu, slýcháme v poslední době z úst politiků i novinářů stále častěji a stále častěji se přímá demokracie stává i předmětem našich každodenních hovorů.

V různých evropských zemích se buď již stala, nebo může stát hybatelem zásadních politických změn. Víme však, co vlastně různé způsoby demokratického vykonávání moci představují? Je přímá demokracie naplněním principu demokracie, kterému brání pouze technické překážky, a má se naše pozornost soustředit pouze na způsob jejich překonání? Nebo je mezi přímou a zastupitelskou demokracií zásadní rozdíl a každá přispívá v jiné míře k dobrému rozhodování o tom, co je v obecném zájmu? Víme vůbec, co všechno vlastně odmítáme či k čemu se hlásíme, když vyjadřujeme svoje pocity a postoje k přímé či zastupitelské demokracii?