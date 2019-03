Cyklobusem zdarma z Labské stezky na Severní Terasu

Ústí nad Labem v rámci projektu Zdravé město i v letošním roce opět připravilo příležitost dopravit se zdarma cyklobusem z Labské stezky na Severní Terasu - nově také přes BUKOV. Cyklobus zahájí své jízdy v sobotu 13. dubna a bude jezdit vždy o víkendech a svátcích, a to až do 22. září. Odjíždět bude ze zastávky Krajský soud dvakrát za den, a to v 16:30 a v 18:00 hodin. Další stanicí, kde budete moci nastoupit je zastávka Divadlo. Výstupní stanice jsou následně Bukov, Severní Terasa nebo Orlická. Více informací naleznete na www.usti-nad-labem.cz nebo www.dpmul.cz.