MEJDAN ROKU V ÚSTÍ NAD LABEM

Jsme husákovi děti. A jsme z Ústí. Řekli jsme si, že si i my v Ústí nad Labem zasloužíme pořádný mejdan a vzpomínku na naše mládí. Nebaví nás jezdit do Prahy, do Brna nebo kamkoliv jinam. Chceme se bavit doma. Rozhodli jsme se takovej mejdan udělat u nás. Jsme banda, která se ráda baví a ráda vzpomíná. Budeme rádi, když zavzpomínáte s námi a přidáte se v neděli 23. června 2019 k nám. Hvězdy 90tých let porvé v Ústí nad Labem!

Buďte u toho s námi v Letňáku.

Na koncertě vystoupí:

2 UNLIMITED

CAPTAIN JACK

SNAP!

EAST 17

Milli Vanilli

Uvádí DJ PAVEL CEJNAR I ONDRAY