Velikonoce v muzeu

Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci pro vás a vaše děti chystá týdenní doprovodný program, který doplní probíhající velikonoční výstavy Klekání zvoníme, Jidáše honíme (hlavní budova) a Podoby českých Velikonoc (Křížova vila).

V hlavní budově muzea (Husova 678) budou probíhat ukázky zdobení kraslice, pletení pomlázek a tvoření velikonočních dekorací. V úterý 9. dubna a ve středu 10. dubna od 9 do 17 hodin představí zdobení kraslic drátkem a voskovým reliéfem Zdeňka Galbová z Chebu, korálkové předvede Alena Hájková z Loun, prodávat se budou velikonoční květinové dekorace od Miloslavy Kvardové z Tuchořic a pletení pomlázek po celý týden proběhne v režii Jiřího Mana ze Žatce. V pátek 12. dubna od 9 do 17 hodin ukáže jak vznikají madeirované kraslice Helena Pavlíková z Loun. V sobotu 13. dubna od 13 do 17 hodin budou probíhat ukázky zdobení kraslic technikou z Podřipska, a to jezerní sítinou v podání Zdeňky Brodské z Litvínova. Neděle 14. dubna bude patřit háčkovaným kraslicím, které bude tvořit Ludmila Dobruská ze Žatce a opět se podíváme na zdobení jezerní sítinou.

V Křížově vile (Zeyerova 344) ve čtvrtek 11. dubna od 9 do 17 hodin nazdobíme kraslice korálky pod vedením Světly Kubelíkové z Nového Sedla, upleteme pomlázky s Jiřím Manem a pak od 17 hodin přiblížíme tradici vynášení Smrti v podání dětí ze Základní školy Zeměchy. Od 17.30 proběhne ukázka přinášení Líta, kterou sehrají žáci ZŠ Petra Bezruče v Žatci a v 18.00 mají děti ze ZŠ Liběšice připravenu Pašijovou hru. Kromě toho budeme péct velikonoční pečivo a pro šikovné ručičky máme nabízíme rukodělnou činnost s velikonoční tématikou.

Žateckou veřejnost zveme do prostor zahrady Křížovy vily k nazdobení VAJÍČKOVÉHO STROMU, který bude k vidění až do Velikonoc. Po celou dobu tvořivého týdne můžete odevzdat pracovníkům muzea svojí kraslici, která bude na strom zavěšena. Nejzdařilejší z nich pak budou zařazeny do sbírky RMŽ.

Vstupné na předváděcí akce jednotné 30,- Kč/ osoba, MŠ 8,- Kč.

V budově Stará papírna (Volyňských Čechů 733) proběhne tradiční velikonoční jarmark od 10. do 13. dubna vždy od 10 do 17 hodin. V prodeji budou kraslice, pomlázky, keramika, perníčky, košíčky, šperky, koření, velikonoční dekorace, včelí produkty a pro děti jsou přichystané tvořivé dílničky. Vstup na jarmark zdarma.

Přijďte se naladit na velikonoční svátky s námi! Těšíme se na vás :) pracovníci RM Žatec