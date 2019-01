Šrouby, hřebíky, dráty

Výstava přibližuje historii dnes již neexistujícího podniku Šroubárna Žatec. Okrajově se dotkne jejích předchůdkyň (drátovny Telatko, Reimannovy továrny na drátová lana, Mendlovy továrny, Bechertovy drátovny).

Vystaveny budou katalogy výrobků, fotografie z činnosti agitačního střediska podniku a z podnikových oslav, péči o pracující zaměstnance a její mládež, najdete zde slovníček socialistických pojmů, nahlédnete do kroniky BSP. Exponáty do výstavy zapůjčili Ondřej Vonka, Jiří Mádl, Vlastimil Kotapiš. Na vernisáži vystoupí ZUŠ Žatec. Výstava potrvá do 24. března 2019.