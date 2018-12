Festival Úštěk - John Wolfhooker

John Wolfhooker je čtyřčlenná rocková kapela z Prahy známá především pro své odvážné překřačování hranic hudebních žánrů, technických instrumentálních partů, přesto ale chytlavých refrénů a energických živých vystoupení.

Formace čerpá z kapel The Beatles, Periphery, My Chemical Romance, Bring Me The Horizon či Billy Talent a jejich zvuk vychází převážně z těchto vlivů. Ve skladbách pak kombinují žánry jako post-hardcore, pop-punk, funk a často sahají až do progressive-metalu.

Formace získala na popularitě také díky talentovanému kytaristovi, Ronymu Janečkovi, který je odbornou hudební veřejností považován za jednoho z nejlepších kytaristů jeho generace v Evropě.

Za dobu existence John Wolfhooker stihla kapela vydat 18 videoklipů, nahrát dvě studiová alba a zahrát na předních českých festivalech jako Rock For People, Aerodrome, Mighty Sounds a jednom z největších Kanadských festivalů – Envol Et Macadam v Quebecu, kde headlinovaly kapely Rise Against či Despised Icon. Kromě těchto velikánů sdíleli John Wolfhooker pódium či dokonce předskakovali skupinám Enter Shikari, Anti-Flag, Marmozets, Sleeping With Sirens, Hands Like Houses, Our Last Night a dalším.

John Wolfhooker je: