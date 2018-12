Silvestrovský ohňostroj - Lovosice

Nenechte si ujít Silvestrovský ohňostroj

SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ ROKU 2018 - slovo starosty.

Kdy:

31.12.2018 17:00

Kde:

Václavské náměstí

Lovosice jsou město v severních Čechách. Leží na levém břehu řeky Labe na severním konci Polabské nížiny a na jižním úpatí Českého středohoří. Lovosice patří do Ústeckého kraje, až do šedesátých let 20. století byly okresním městem, později spadaly do okresu Litoměřice. Dnes jsou městem s rozšířenou působností.