Silvestr na Pomezí

Přijďte s námi slavit! Připravujeme pro Vás živou hudbu, tombolu, bohatý raut, půlnoční přípitek a novoroční ohňostroj! Navíc Vám v případě potřeby zajistíme bezpečnou dopravu do hotelu i zpátky domů. Rezervace večera je možná i pro neubytované hosty na info@hotelpomezi.cz nebo na tel. 602 346 722, cena 1300 Kč, děti do 12 let 1000 Kč.