Narozeninový ples - Děčín

Zveme vás na narozeninový ples kulturního měsíčníku Enter 10 let - SWEETS 50's ve stylu Pomády a rock'n'rollu. K tanci a poslechu hraje světoznámá rock'n'rollová kapela The 6 Fireballs. Dále hrají Los Pelotudos a DJ Sarq.o.fucque. Hosty večera jsou: kouzelník a komik Richard Nedvěd a módní přehlídka Pin-up girls značky Lady AnnaHell. Slosovatelné vstupenky o VW Tiguan a Škoda Scala na víkend a další ceny. Nejstylověji oblečený pár vyhraje srpnovou dovolenou na týden v Chorvatsku. Vstupné a welcome drink: 399,- Kč