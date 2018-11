Mikuláš v Ddm Ústí nad Labem

Do DDM se po roce vrací čert, Mikuláš a anděl. K dispozici budou na podiu divadelního sálu ve středu 5.12.2018 od 16 do 18 hodin, kde budou děti zpívat a přebírat zaslouženou odměnu. Po dobu trvání akce proběhne spousta soutěží, her a úkolů.

Činnost kroužků bude omezena, informujte se u svých vedoucích.

Můžete mít vlastní balíčky(nejsou nutné, dobrot bude dost).

BALÍČKY NENOSTE PŘEDEM! OZNAČENÉ JE PŘEDÁTE PŘI VSTUPU DO DIVADLA.

VSTUPNÉ 30 Kč DOSPĚLÝ, 20 Kč DÍTĚ(CHODÍCÍ)

Předprodej na recepci DDM od 12.11.2018

OMEZENÝ POČET MÍST! BEZ REZERVACE!