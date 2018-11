Mikulášská tramvaj - Most

Speciální mikulášské jízdy jsou určeny pro děti do 11 let. Celkem je připraveno 13 jízd (OD Prior – OD Prior, 1. náměstí – 1. náměstí).

Do mikulášské tramvaje musí mít každá osoba svou vlastní jízdenku. Dospělým je vstup povolen pouze v doprovodu dětí.

Jeden obrázek = jedna dětská vstupenka + pouze jedna vstupenka pro doprovod.

V tramvaji je pak pro děti připravena sladká odměna, kterou dostanou za básničku nebo písničku.

Jízdenky lze získat ve Středisku volného času v ulici Albrechtická 414 (bývalá 16.ZŠ) v Mostě za obrázek s mikulášskou tématikou.