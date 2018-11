Mikulášská plavba - Děčín

MIKULÁŠSKÁ PLAVBA PRO ČERTY DO ČERTOVY VODY

Plujeme vyzvednout čerty do Čertovy Vody, aby mohli splnit své povinnosti s Mikulášem a andělem v Děčíně. Každého, kdo přijde v čertovské, mikulášské nebo andělské masce, odměníme malým dárkem. Občerstvení zajištěno - andělsky lehké koláčky a pekelně dobré hranolky. Více na stránkách www.labskaplavebni.cz. Cena: 160,- Kč Slevy: děti do 12 let 90,- Kč