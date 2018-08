Do Zooparku Chomutov za dobrodružstvím

Nevíte kam s dětmi o víkendu? Co takhle ZOO? A co dobrodružství v ZOO s pojišťovnou 211? Od 11. srpna až do 23. září se můžete postupně v osmi zoologických zahradách po celé ČR vždy od 12 do 18 hodin setkat s neobyčejným programem, který tam pro vás a vaše děti uspořádá Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (ZP 211). A protože ZP 211, tak celkem 211 dětí klientů této pojišťovny bude mít vstup do každé ZOO zdarma.

Sportujte a bavte se

Na akci si budete moci zahrát minigolf, hodit na cíl nebo si vyzkoušet veslovací trenažér. Děti tam najdou i koutek na malování a chybět nebude ani fotokoutek, abyste si odnesli domů pěkný obrázek na památku.

Protože jsme v ZOO, budete si moci podojit kozu. Ale pozor, abychom neublížili živému zvířátku, tato zkušební koza bude raději umělá. „Jde o model kozy v životní velikosti, která má v sobě systém na dojení, tedy nádržky s vodou a samozřejmě i vemínka na dojení,“ upřesňuje pracovník marketingu ZP 211 David Richter.

A protože jde o akci zdravotní pojišťovny, chybět na ní nebude ani měření poměru tuku a svalů na přístroji InBody 270, bezkontaktní a bezbolestné vyšetření zraku - dioptrií, astigmatismu a nitroočního tlaku či ukázka správného čištění zubů a zubní poradenství na stanovišti dentální hygieny.

Soutěž o relaxační pobyt

Součástí celého šestihodinového programu bude soutěž pro rodinné týmy o zajímavé ceny. Nejlepší tým bude vyhodnocen před koncem programu a získá od ZP 211 dárkový balíček se sportovním vybavením pro rekreační sporty v hodnotě 2 000 korun.

A pozor! Jeden tým ze všech osmi zoologických vyhraje víkendový relaxační pobyt pro celou rodinu v hodnotě 10 000 Kč. Výherce bude zveřejněn na Facebooku zdravotní pojišťovny a bude samozřejmě telefonicky kontaktován.

Takže kdy a kde se setkáme?

11. 8. Zoo Olomouc

18. 8. Zoo Hluboká nad Vltavou

25. 8. Zoo Dvůr Králové nad Labem

1. 9. Zoo Praha

9. 9. Zoo Brno

15. 9. Zoo Zlín

22. 9. Zoo Liberec

23. 9. Zoo park Chomutov