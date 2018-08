Mistrovství Čr ve vaření svíčkové - Jirkov

Nenechte si ujít MISTROVSTVÍ ČR VE VAŘENÍ SVÍČKOVÉ

zámek Červený Hrádek -

Co musíte udělat k přihlášení?

Pošlete e-mail na adresu novinky@atlas.cz či na mou adresu holy.jirka@gmail.com například s textem „Přihlašuji se do soutěže Mistrovství ve svíčkové 2017“. Připojíte podpis a případný kontakt, a je to. Následně obdržíte potvrzení od pořadatelů o registraci.

Přihlášení soutěžící se poté musí dostavit v den soutěže na zámek Červený Hrádek u Jirkova, okres Chomutov, kde je od 13 hodin prezence soutěžících. Každý si vylosuje číslo, pod kterým pak anonymně soutěží. Vlastní soutěž začíná ve 14 hodin. Startovné se neplatí.