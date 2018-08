Petr Kotvald & Trik / Best of EXXXclusive

Jedinečný koncert Petra Kotvalda a jeho skupiny TRIK exkluzivně v Mostě, v Music areně Nový Obzor. Ty největší hity z jeho výběru EXXXclusiv můžete slyšet, ale také prožít! Jeho největší hity při příležitosti třicetidvou let na sólové dráze, které si v roce 2018 připomíná. Tři „X“ v názvu označují nejen tři dimenze tohoto multižánrového umělce a především tři dekády jeho sólové kariéry. Bez nadsázky lze konstatovat, že „EXXXclusive“ jsou vlastně 2 projekty v jednom - best of i novinky.

Předprodej v síti Ticketlive, v Manhattan music clubu a v síti NextGyros v 1. vlně pouze za 290 Kč (omezený počet vstupenek!)

Po skončení koncertu Vás čeká v prostorách Music areny "after party" s živou hudbou, DJ a bavit se budeme až do rána!