Hradozámecká noc - Zámek Krásný Dvůr

Poznejte zámecký park s průvodcem, nebo sami! | od 18 do 24 hodin komentovaná kostýmovaná prohlídka a zážitková hra

Návštěvníci Krásného Dvora se o Hradozámecké noci mohou těšit na bohatý program. Na noční procházky parkem s průvodcem od zámku k Novogotickému templu nebo na zážitkovou hru v zámeckém parku s cílem u Novogotického templu. Ten bude otevřen až do 23 hodin. V 18, 19.30, 21 a 22.30 hodin vyrazí od zámku komentované procházky zámeckým parkem.

Průvodce v historickém kostýmu povypráví o historii parku i o jednotlivých stavbách. Součástí procházky bude i návštěva Novogotického templu. Dobrodružství návštěvníci zažijí při orientační procházce parkem.

Podle mapy budou hledat jednotlivá stanoviště, na kterých budou plnit různé úkoly. Startovat se bude od zámku od 18 do 20 hodin.

Novogotický templ otevřen do 23 hodin. Vyhlídka se uzavře za soumraku

Vstupné na komentovanou procházku: dospělí 90 Kč, děti do 15 let 70 Kč, včetně prohlídky templu

Vstupné na zážitkovou hru: 90 Kč, včetně prohlídky templu

Vstupné do Novogotického templu 40 Kč, vyhlídka 50 Kč



Rezervace: tel 415 210 004