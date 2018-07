Zámek Libochovice plný kouzel

Prohlídky se konají každou čtvrthodinku, prochází se celým prvním patrem zámku.

Pro velký zájem je rezervace prohlídek nutná, stačí jen zavolat na tel. číslo: 416 591 443.

Vstupenky si vyzvednete až na místě těsně před prohlídkou.

Na nádvoří zámku bude připraveno občerstvení a jarmark.

Akce proběhne ve dnech

26. 10. 2018

18.00–20.00

27. 10. 2018

13.00–20.00

Vstupné

děti od 1-15 let 100 Kč, osoby nad 15 let (do 99 let ) 120 Kč, děti do 1 roku zdarma