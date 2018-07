Rockový Nářez 2018

Letos poprvé dvoudenní hudební festival s tradicí od roku 2011 konaný před místní restaurací Sokolovna v Košťanech u Teplic. Stanování,parkování, párty stany, občerstvení, bus z festivalu vše zajištěno. Naletošním ročníku vystoupí kapely: VILDA ČOK - BYPASS, ELECTRIC LADY, DOCTOR VICTOR, PIPES AND PINTS, HLAHOL, TRAUTENBERK, BLUE ROCKET, LIMETAL, MALIGNANT TUMOUR. Děti do 15 let vstup zdarma!