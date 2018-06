Prezidentský vlak - Chomutov

Během června až září roku 2018 se uskuteční několik jízd tzv. Prezidentského vlaku. Prezidentský vlak navštíví Česko i Slovensko.

21. – 26. 8. 2018 Chomutov – Železniční depozitář NTM

Prezidentský vlak

Bude složen ze salónních vozů, které tvořily soupravu vlaku prezidenta republiky po roce 1918, konkrétně ze salónních vozů Františka Ferdinanda, T. G. Masaryka a G. Husáka, restaurovaných „pancéřových“ vozů, upravených pro potřeby putovní výstavy, lokomotiva 464.102 „Ušatá“ (lokomotiva téže řady byla k prezidentskému vlaku ve 40. letech 20. století zařazována) a lokomotiva 751 „Bardotka“.

Souprava bude vystavována během letních měsíců roku 2018 ve vybraných městech České republiky (Praha, Brno, Olomouc, Plzeň ad.). Pravidelná otevírací doba vybraných částí soupravy a výstavy je 10 – 18.

Salonní vůz Františka Ferdinanda

Salonní vůz pro arcivévodu Františka Ferdinanda d´Este (AZA 1-0086) byl vyroben roku 1909 ve smíchovské továrně Ringhoffer. Následník trůnu ho používal k soukromým rodinným a polooficiálním cestám.

Poprvé vůz využil v dubnu 1910 pro cestu z Puly do Divače, později pro cesty například na francouzskou riviéru nebo k návštěvám německého císaře Viléma II. Salonním vozem měl dokonce jet i do Sarajeva v červnu roku 1914. Kvůli zadřenému ložisku nápravy však musel arcivévoda použít vagon 1. třídy.

Masarykův salonní vůz

Salonní vůz Aza 80 je osobní železniční vůz vyrobený v roce 1930 pro československého prezidenta Tomáše Garriguea Masaryka.

Tento celokovový, tmavomodrý salonní vůz se státním znakem na boku a s pensylvánskými podvozky byl vyroben pro prezidenta ČSR T. G. Masaryka k jeho 80. narozeninám, v provozu je od 7. 3. 1930 (den prezidentových narozenin) Poprvé vůz Masaryk použil k cestě na zotavenou na francouzskou Riviéru. Masaryk tímto vozem podnikal nejen četné státnické cesty po Československu i po zahraničí, ale jezdil s ním též na dovolené. Doprovázel ho i na jeho úplně poslední cestě – tvořil doprovod smutečního vlaku z Prahy, který v úterý 21. září 1937 vezl zesnulého prvního československého prezidenta do Lán (Stochova, tehdy nádraží Lány). Vůz využíval protektorátní prezident Hácha, v květnu 1945 jím dojel do Prahy prezident Beneš a ke státnickým účelům se používal až do roku 1967, kdy byl vyřazen a nahrazen novým vozem z VEB Waggonbau Bautzen a měl být sešrotován.