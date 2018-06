Fotograf Adolf Čejchan – Současná tvorba

Vernisáž výstavy fotografa Adolfa Čejchana představující autorovu současnou tvorbu.

Adolf Čejchan se narodil se 3. března 1930 v Turnově. V roce 1934 se rodina přestěhovala do Ústí nad Labem, kde zůstal až do dneška. Vyučil se u firmy Fotohaus Alexander Erdman. Po škole byl zaměstnán v propagačním oddělení Severočeských tukových závodů jako fotograf. Náplní jeho práce byly propagační akce, fotografie na tovární průkazky, fotokopie a dokumentace významných událostí nebo návštěv. Fotografování bylo nejen jeho prací, ale i koníčkem. Fotografie uveřejňoval v knihách, tiskovinách a účastnil se řady fotografických soutěží. V roce 1990 odešel do důchodu, postupně likvidoval svůj archiv a daroval své fotografie muzeu. V důchodu opět propadl fotografování, tentokrát již digitálnímu.