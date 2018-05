Den dětí - Zoo Děčín

Odpoledne plné soutěží chystá děčínská zoologická zahrada na druhou květnovou sobotu. V předstihu tak s nejmenšími návštěvníky oslaví Mezinárodní den dětí.

„Hostem odpoledne bude biker a moderátor Jakub Ouvín zvaný Buba, který dětem ukáže nejrůznější triky na kole a připraví i několik bikerských soutěží,“ uvedla mluvčí děčínské zoo Alena Houšková. Celkově čeká děti veselé odpoledne, při kterém si budou moci vysoutěžit spoustu pěkných cen. Jednou z nich bude například vstup na nově otevřenou únikovou hru Angel of Death v Děčíně. Stačí se jen zapojit do soutěže, která bude věnována kampani Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií EAZA na ochranu zpěvného ptactva v Jihovýchodní Asii. „Tu jsme připravili v rámci tzv. May day: Dne pro pěvce, který bude probíhat hned v několika českých a slovenských zoologických zahradách a seznámí návštěvníky s kampaní Silent forest/Ztichlý les,“ doplnila mluvčí. Nebudou chybět ani další aktivity jako třeba výtvarná dílna nebo koutek se zvířaty.

Akce s názvem Dětská zoo začíná v sobotu 12. května ve 14 hodin a o pohodovou náladu se bude během celého dopoledne starat hudební skupina U-Style.

Tím ale oslavy Mezinárodního dne v děčínské zoo nekončí. Na víkend od 2. do 3. června chystá zoo ještě mimořádnou slevu na vstupném, díky které budou moci děti za zvířaty jen za desetikorunu.

Mezinárodní den dětí připadá každoročně na první červnový den. Jeho cílem je upozornit světovou veřejnost na práva a potřeby dětí. Po celém světě se pro děti konají různé zábavné akce, hry nebo sportovní turnaje. Jedním ze smyslů Mezinárodního dne dětí je, že rodina by měla být pohromadě a věnovat se sama sobě.