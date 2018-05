Každodenní život na hradě za první republiky - Hrad Český Šternberk

Přijďte se podívat na naši běžnou prohlídkovou trasu jinýma očima! Druhé patro hradu, které je zpřístupněné veřejnosti, bylo od dvacátých let až do r. 1949 obýváno mladou rodinou, do které se postupně narodilo devět dětí. Rodičům jejich okolí stále říkalo pane hrabě a paní hraběnko, přestože šlechtické tituly byly se vznikem republiky zrušeny, a na hradě se mísila moderní doba s tradicemi starobylého rodu. Hrad byl plný nejen dětí, ale často i hostů a také nejrůznějšího personálu, který zajišťoval běžný chod domácnosti. Umíte si představit každodenní povinnosti, starosti a radosti takové rodiny? Dokázali byste dodržovat přísný režim, kdybyste své dětství mohli trávit na středověkém hradě? Vydejte se s námi o necelých sto let zpátky a porovnejte životní styl Sternbergů se zážitky a zkušenostmi svých rodin.

délka prohlídky: 50-60 minut

vstupné: běžné

termíny 2018:

12. 5., 9. 6., 7. 7., 21. 7., 4. 8., 18. 8., 9. 9.; vždy ve 12:30

prohlídku je možné předem objednat i mimo tyto termíny pro skupiny o minimálním počtu 10 osob

nedoporučujeme dětem, jelikož tato prohlídka vyžaduje alespoň základní povědomí o společenském a politickém kontextu období první republiky