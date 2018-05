Komentovaná vycházka okolím hradu Český Šternberk

Můžete se s námi opět vydat na vycházku okolím hradu. Podíváme do běžně nepřístupné kaple sv. Jiří, dozvíte se více o opevnění hradu, o historii šternberského panství i o barokních sochách světců, které už téměř 250 let zdobí okolní krajinu. Z původně obranné věže, tzv. Hladomorny, se rozhlédneme do okolí.