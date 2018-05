Cyklistický oddíl klubu TJ Lokomotiva Nymburk bude po loňském druhém ročníku pořádat další cyklistické závody pro ty nejmenší závodníky a závodnice. Tímto bychom Vás a Vaše ratolesti chtěli pozvat na již třetí ročník dětských závodů na kole pod názvem "O nymburského cyklistu". Závod se opět pojede v domácím prostředí, tedy v Nymburce na hasičském hřišti vedle zimního stadionu. Trať bude stejně nenáročná jako minulý rok. Termín závodu je na spadnutí. Zapište si do svých kalendářů 12.květen jako den závodu pro děti.

Registrace bude probíhat v den závodu přímo na závodišti a to od 13:00 do 13:45. Start prvního závodu bude ve 14 hodin. Už se na Vás opět těšíme.

Přijeďte prožít sobotní den s dětmi vesele a fanděte svým nejbližším!

Kategorie a delká trasy

Kategorie odstrkovadla do 5 let (50m)

Kategorie 6 - 7 let (400m)

Kategorie 8 - 9 let (800m)

Kategorie 10 - 11 let (1200m)

Kategorie 12 - 13 let (1600m)

Kategorie 14 - 15 let (2000m)