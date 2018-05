Majáles v Kutné Hoře

V sobotu 5. května se v odpoledních hodinách rozezní nádvoří Vlašského dvora zpěvem, tancem a vůní jara během třetího ročníku Kutnohorského Majáles 2018. Pomozte nám oživit tradiční oslavy jara a mládí, které v Kutné Hoře utichly na několik desítek let.

Těšit se můžete na program složený z pěveckých a hudebních ukázek i tanečních kreací dětí z Kutné Hora a přilehlého okolí, vůni trdelníku a další doprovodný program sestavený převážně z her pro rodiny s dětmi. Nenechte se však odradit, hrát si může člověk v jakémkoliv věku. Začátek akce je ve 13 hodin. Bližší informace naleznete na našem plakátu.

Máte li v plánu navštívit v tento den Kutnou Horu, využijte atmosféry oživlého Vlašského dvora a přijďte nasát tu pravou jarní atmosféru. Běžní smrtelníci mohou přispět dobrovolným vstupným na nádvoří, 20,- Kč do Královské mincovny a 50,- Kč do Muzea Kutnohorských pověstí, duchů a strašidel. Cestou k nám se můžete zastavit po kavárničkách a zúčastnit se také souběžně probíhající akce Cukrářské slavnosti, přinesete-li nám ukázat jak soutěžíte, máte vstup do vybrané expozice za 20,-Kč.