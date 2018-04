1. májová vyjížďka na koních

“Žádná hodina života není ztracená, pokud je stávená v sedle,” W.Churchill

Pořádame jízdy nejen pro zkušené jezdce, ale také pro úplné začátečníky. U nás si na své přijdou i rodiče s těmi nejmenšími, kterým můžeme nabídnout vodění na ponících pro děti a pro rodiče vyjížďku.

Pro ty, co by is chtěli zkusit klus, nebo cval nabízime několik typ jezdeckých výcviků. Později i skokové či drezúrni tréninky.

Co Vás čeká?

- teoretická příprava

- hodinová vyjížďka do okolní přírody nebo jezdecký výcvik

- dozvíte se zajímavosti ze života koní i to co potřebují ke spokojenému životu

- po ježdeníse můžete s koníky vyfotit, případně odvést do výběhu

- také se na Vás budou těšit naše ovečky, beránci a nesmíme zapomenout na naše minikoně a poníky