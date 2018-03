Muzeum Nové Strašecí vás srdečně zve od 15. března 2018 na výstavu s názvem Computer world. Výstava mapuje vývoj naší a zahraniční počítačové techniky od konce 20. století až do současnosti, a všímá si i fenoménů jako je demoscéna.

Uvidíte zde kousky z dílen sira C. Sinclaira (nejen legendární ZX Spectrum),počítače československé výroby (PMD 85, Didaktik, IQ 151), slavný Commodere či Atari, nebo úžasné Amigy a mnohé jiné. Seznámíte se zde rovněž s různými operačními systémy, historií společností, které se výrobou počítačů zabývaly nebo zabývají, i s dnešními nadšenci staré počítačové techniky.

Výstava bude doprovázena video ukázkami práce s operačními systémy na Amize, STčku, starém Macu a PC nebo s demy. Zajímavostí je, že některé vystavené stroje jsou vybavené i moderními úpravami a perifériemi, a v podstatě se jedná o běžně používané pracovní počítače a ne exponáty, které jsou doma ve vitrínách.



Samozřejmostí bude i možnost vyzkoušet si některou techniku přímo ve výstavě. Budete si moci zahrát legendární hry 80. a počátku 90. let nebo si zkusit programovat v jazyku BASIC.



V průběhu výstavy proběhnou tři autorské komentované prohlídky, během nichž vás do světa počítačů zasvětí nadějný buštěhradský student a IT odborník Štěpán Stolz. Na první z nich se můžete těšit již v úterý 21. března od 9.00 do 15.00 hodin. Další setkání pak proběhnou ve stejný čas 10. a 20. dubna.



Výstava potrvá do 29. dubna 2018.