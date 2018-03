Cimbálka Ještěd zahájí Pachtův košt vín

To nejlepší z Čech a Moravy pod jednou střechou. K tomu od 16:00 cimbálová muzika Ještěd pod vedením Dušana Kotlára a speciální gastronomické zážitky se snoubenými víny. To vše v kouzelném prostředí barokního zámku Liblice. Přijměte naše pozvání a staňte se součástí historie. První ročník je vždy jen jednou. Tak jako vinaři se tři roky od vysazení révy těší na první hrozny, i my jsme dlouho čekali a ladili to, co právě přichází. Vinaři z Mělníka, se kterými léta spolupracujeme, se s námi spolupodílí na této nové tradici. Pro porovnání jak se daří vinařům v Čechách, pozvali jsme několik vinařů i ze Znojma. Těšit se tak můžete na pikantní souboj Čechy vs. Morava! www.pachtuvkost.cz