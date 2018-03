Lucie Lomová: Anča, Pepík a ti druzí

Lucie Lomová se narodila se v Praze v roce 1964. Vystudovala dramaturgii na divadelní fakultě AMU. Pro časopis Čtyřlístek kreslila deset let vlastní sérii Anča a Pepík o dvou malých myškách, která se stala velmi populární a postupně se dočkala knižního vydání a divadelního i animovaného zpracování. Lomová se v posledních letech věnuje hlavně komiksu pro dospělé čtenáře, prosadila se také ve Francii, kde debutovala právě albem Anna en cavale (Éditions de l´An 2, 2006). Velkého ohlasu se potom dočkalo také album Divoši, příběh indiána, kterého na počátku 20. století přivezl do Prahy známý cestovatel A.V. Frič nebo její zpracování tradičních českých pohádek (Zlaté české pohádky, 2008). Zatím posledním komiksovým albem je detektivka Na odstřel (Sortie des artistes, 2014), kde se vrátila ke své oblíbené hrdince, divadelní kritičce Ditě. Její komiksy byly přeloženy do 11 světových jazyků.

Lucie Lomová se věnuje se také animovanému filmu, knižní ilustraci, spolupracuje s webem České televize (interaktivní hry na motivy příběhů Anči a Pepíka).

V galerii Ve Věži budou vystaveny nejen výše zmíněné komiksy ale i originální skicy a storyboardy, které komiksům předcházely. Dále také výstavu doplní ilustrace ke kalendářům (jejichž interaktivní podobu můžete najít na webu České televize), knihy, zbrusu nové komiksové litografie a pracovní listy pro děti.